Движение на МКАД в районе Липецкой улицы восстановили после ДТП

«Движение на внутренней стороне 27 км МКАД восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло на внутренней стороне 27 км МКАД, движение в районе аварии было затруднено на 2,5 км.
Движение на внутренней стороне 27 км МКАД восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на внутренней стороне 27 км МКАД восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло на внутренней стороне 27 км МКАД, движение в районе аварии было затруднено на 2,5 км.