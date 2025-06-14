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Движение на МКАД в районе Липецкой улицы восстановили после ДТП

Движение на внутренней стороне 27 км МКАД восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

«Движение на внутренней стороне 27 км МКАД восстановлено», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на внутренней стороне 27 км МКАД, движение в районе аварии было затруднено на 2,5 км.