Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на многоквартирный дом в Белгороде

Украинский дрон атаковал Белгород, в результате чего повреждена кровля дома.
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на белгородский многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет, а повреждения незначительные.
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«Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА незначительно повреждена кровля многоквартирного дома», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, все оперативные службы прибыли на место происшествия.
Украина в очередной раз атаковала регионы России в ночь на 14 июня. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно сообщает об отражении налетов дронов ВСУ.