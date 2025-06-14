К популярному блогеру ворвались во время стрима и положили лицом в пол. Видео

Правохранители пришли домой к блогеру прямо во время его прямого эфира.
В Санкт-Петербурге полиция ворвалась в квартиру блогера Юрия Кузнецова, известного в интернете как Эль Капитан, прямо во время прямой трансляции. По предварительным данным, визит может быть связан с подозрениями в незаконном обороте наркотиков.
«Парни в штатском, назвавшись полицией, зашли в квартиру прямо во время стрима. Предварительно, визит может быть связан с “228”, — об этом написал telegram-канал “Mash на Мойке”.
По сведениям издания, подписчики и соседи неоднократно обвиняли блогера в злоупотреблении запрещенными веществами. Сам Кузнецов приобрел популярность благодаря эпатажным роликам в TikTok на провокационные темы. В них фигурировали молодые девушки и парни.
Для получения официального комментария корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Ожидается ответ.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2020 году блогера Reeflay арестовали из-за неумышленного убийства девушки на его стриме. Об этом сообщил Раменский городской суд.