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К популярному блогеру ворвались во время стрима и положили лицом в пол. Видео

В Санкт-Петербурге полиция ворвалась в квартиру блогера Юрия Кузнецова, известного в интернете как Эль Капитан, прямо во время прямой трансляции. По предварительным данным, визит может быть связан с подозрениями в незаконном обороте наркотиков.

Как создавалась новая Россия

Правохранители пришли домой к блогеру прямо во время его прямого эфира.

В Санкт-Петербурге полиция ворвалась в квартиру блогера Юрия Кузнецова, известного в интернете как Эль Капитан, прямо во время прямой трансляции. По предварительным данным, визит может быть связан с подозрениями в незаконном обороте наркотиков.

«Парни в штатском, назвавшись полицией, зашли в квартиру прямо во время стрима. Предварительно, визит может быть связан с “228”, — об этом написал telegram-канал “Mash на Мойке”.

По сведениям издания, подписчики и соседи неоднократно обвиняли блогера в злоупотреблении запрещенными веществами. Сам Кузнецов приобрел популярность благодаря эпатажным роликам в TikTok на провокационные темы. В них фигурировали молодые девушки и парни.

Для получения официального комментария корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Ожидается ответ.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2020 году блогера Reeflay арестовали из-за неумышленного убийства девушки на его стриме. Об этом сообщил Раменский городской суд.