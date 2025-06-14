К популярному блогеру ворвались во время стрима и положили лицом в пол. Видео

В Санкт-Петербурге полиция ворвалась в квартиру блогера Юрия Кузнецова, известного в интернете как Эль Капитан, прямо во время прямой трансляции. По предварительным данным, визит может быть связан с подозрениями в незаконном обороте наркотиков.