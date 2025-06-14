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Стало известно о планах Польши воевать с РФ на неожиданном поле боя

Правительство Польши в рамках подготовки к противостоянию с Россией в космосе увеличивает количество своих военных спутников. Об этом рассказали источники.

Как создавалась новая Россия

Спутники усилят группировку.

Правительство Польши в рамках подготовки к противостоянию с Россией в космосе увеличивает количество своих военных спутников. Об этом рассказали источники.

«Польское правительство заключило контракт с европейской аэрокосмической фирмой Airbus на поставку двух военных разведывательных спутников, которые должны быть выведены на орбиту к 2027 году. Варшава дополнила заказ, купив еще четыре микроспутника за 134 миллиона долларов. Их планируется использовать против России», — пишет The National Interest со ссылкой на источники.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна усилить свой военный потенциал. Он добавил, что хорошо вооруженные страны Запада смогут сдерживать Россию.