В Дубае эвакуировали всех жителей охваченного огнем многоэтажного здания

13 июня около 21:30 по местному времени (20:30 мск) сильный пожар начался на верхних этажах здания Tiger Tower, расположенного в районе Dubai Marina. Силы гражданской обороны Дубая сразу прибыли на место происшествия, однако не смогли взять возгорание под контроль, поскольку пламя быстро распространилось по фасаду многоэтажного жилого дома.