В Дубае эвакуировали всех жителей охваченного огнем многоэтажного здания

«Специализированные бригады успешно эвакуировали всех жителей из 67-этажного здания. Работы по полной локализации пожара продолжаются», — говорится в сообщении.
13 июня около 21:30 по местному времени (20:30 мск) сильный пожар начался на верхних этажах здания Tiger Tower, расположенного в районе Dubai Marina. Силы гражданской обороны Дубая сразу прибыли на место происшествия, однако не смогли взять возгорание под контроль, поскольку пламя быстро распространилось по фасаду многоэтажного жилого дома.
Один из эвакуированных жителей рассказал ТАСС, что на верхних этажах здания были заблокированы люди. Официальных данных о пострадавших не поступало.