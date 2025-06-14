В центр Тель-Авива прилетела ракета. Видео

Ракета попала в центр Тель-Авива.
Иран выпустил четвертую волну ракет по территории Израиля, а в центре Тель-Авива зафиксировано попадание ракеты. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля.
«В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Оборона не герметична, поэтому важно продолжать следовать инструкциям Командования тыла», — говорится в telegram-канале ведомства страны.
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Местные жители через социальные сети сообщают о многочисленных взрывах, слышимых в небе над городами. Системы противовоздушной обороны были активированы для отражения новой атаки после короткой паузы в обстрелах.
Ранее Израиль в рамках операции «Ам Калави» нанес удары по стратегическим объектам в Иране, включая завод по обогащению урана и объекты ПВО. Было использовано более 200 самолетов и сброшено свыше 330 боеприпасов. В результате недавней атаки Израиля на Тегеран также мог быть ликвидирован начальник Генштаба ВС Ирана Мухаммед Бакари.