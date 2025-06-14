Иравани: из-за ударов Израиля по Ирану погибли 78 человек

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по иранской территории погибли 78 человек, а более 320 получили ранения. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
По словам иранского дипломата, среди погибших есть высокопоставленные военные, однако основную часть пострадавших составляют мирные жители.
Он отметил, что такие масштабные жертвы среди мирного населения свидетельствуют о грубом нарушении международных норм и призвал мировое сообщество дать правовую оценку действиям Израиля.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская военная операция в отношении Ирана планировалась еще с ноября прошлого года и изначально была намечена на конец апреля.