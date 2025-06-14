Гладков: Белгород подвергся атаке украинского дрона

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ атаковал Белгород. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, в результате инцидента пострадавших нет, однако сброшенное с БПЛА взрывное устройство незначительно повредило кровлю одного из многоквартирных домов.
На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что трое человек пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области. Украинские войска нанесли удары по населенным пунктам Новая Таловжанка и Маломихайловка. Двое пострадавших были госпитализированы.
Вооруженные формирования Украины регулярно обстреливают регионы России, как приграничные, так и тыловые, с использованием беспилотников, ракет и реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.