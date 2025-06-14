Иран нанес ответный удар по Израилю. Главное

В ответ на атаку Израиля по ядерным объектам вооруженные силы Ирана вечером 13 июня провели операцию под названием «Правдивое обещание 3». В основном ответные действия Ирана сводились к массовым запускам ракет. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ».