В Ливане объявили о закрытии воздушного пространства

«По указанию министра общественных работ и транспорта Файеза Рсамни, Дирекция гражданской авиации объявила о закрытии воздушного пространства Ливана с сегодняшнего дня с 22.30 (пятницы — ред.) и до 6.00 утра завтрашнего дня (субботы — ред.)», — сказано в заявлении.
Ранее, в пятницу вечером, жители Бейрута с набережной могли видеть пролет десятков иранских ракет в направлении Израиля.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию «Правдивое обещание 3». Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера ИранаАли Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» Голам Али Рашид.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.