Трамп: Израиль ликвидировал всех иранских переговорщиков с США

Атака Израиля на Иран произошла в ночь на 13 июня и привела к гибели высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции и иранских ученых-ядерщиков. Ранее Дональд Трамп неоднократно призывал Тегеран согласовать новую ядерную сделку и предупреждал о возможных тяжелых последствиях в случае отказа. 13 июня истек срок, который глава Белого дома давал Ирану на компромисс по ядерной программе.