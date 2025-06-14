Трамп: Израиль ликвидировал всех иранских переговорщиков с США

Иранские переговорщики с США были ликвидированы в результате атаки Израиля, сообщил Трамп.
После атаки Израиля на Иран были ликвидированы все иранские лица, с которыми президент США Дональд Трамп «вел дела». Об этом лидер рассказал в интервью CNN. По его словам, Ирану стоит вернуться за стол переговоров.
«Люди (из Ирана — прим. URA.RU), с которыми я вел дела, мертвы… Они не от гриппа умерли, не от ковида», — сказал Трамп, комментируя итоги масштабной атаки Израиля на Иран.
Атака Израиля на Иран произошла в ночь на 13 июня и привела к гибели высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции и иранских ученых-ядерщиков. Ранее Дональд Трамп неоднократно призывал Тегеран согласовать новую ядерную сделку и предупреждал о возможных тяжелых последствиях в случае отказа. 13 июня истек срок, который глава Белого дома давал Ирану на компромисс по ядерной программе.