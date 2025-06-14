Режим ЧС введён в Приморье из-за разбитой дороги в Ильмовку

В социальных сетях распространяют информацию, что 12 июня на этой дороге умер человек — отправился в соседнее село Пантелеймоновка, чтобы купить продуктов, так как завезти товары в магазин Ильмовки по бездорожью не могут, но в пути ему стало плохо, и он скончался на месте. Прибывшие на вызов медики, полиция и ритуальная служба не смогли доехать до тела по размытой грунтовке, которую с трудом преодолевают даже внедорожники. Труп помог вытащить другой местный житель «с помощью 66-го» (видимо, имеется в виду тяжёлый мотоцикл «Урал-66»).
Жители Ильмовки уже неоднократно обращались в различные инстанции, требуя восстановить проезд. Ситуация освещается в СМИ и социальных сетях, на публикации обратили внимание в центральном аппарате Следственного комитета РФ, его председатель Александр Бастрыкин затребовал у главы регионального управления Эдуарда Трубчика доклад о результатах доследственной проверки по факту непринятия мер к восстановлению единственного проезда к селу. Спустя пару дней после реагирования СК РФ в грунтовке увязла «буханка» службы скорой медицинской помощи, ехавшая на вызов, как сообщали в местных телеграм-каналах, к пациентке с сердечным приступом.
Какие-то работы по восстановлению дороги, разрушенной тяжёлой техникой при прокладке ЛЭП, всё-таки начались, но крайне медленными темпами. По словам сельчан, подрядная организация сделала 30 метров 14-километровой грунтовки, и работа встала. Однако процесс производства работ на этих 30 метрах подрядчик якобы направил телевизионным журналистам, которые собирались в Ильмовку, чтобы выпустить сюжет о её дорожной блокаде. В результате телевизионщики решили, что инфоповод утратил актуальность, и отказались от визита, но проблема остаётся нерешённой.
После жуткой истории с сельчанином, скончавшимся в грязи на размытой грунтовке, постановлением главы Лесозаводского округа № 14-пг от 13 июня 2025 года на территории муниципалитета с 16:00 часов 13 июня введён режим ЧС «ввиду нарушения транспортного сообщения с селом Ильмовка». При этом местные жители сообщают в telegram-каналах, что 13 июня к ним якобы приезжал глава муниципального округа Константин Банцеев с заявлением, что никто дорогу чинить не будет, потому что «Примавтодор» оценил ущерб проезду в 100 миллионов, которых у местной администрации нет, и дорогу, скорее всего, вообще будут снимать с баланса муниципалитета.