Режим ЧС введён в Приморье из-за разбитой дороги в Ильмовку

После жуткой истории с сельчанином, скончавшимся в грязи на размытой грунтовке, постановлением главы Лесозаводского округа № 14-пг от 13 июня 2025 года на территории муниципалитета с 16:00 часов 13 июня введён режим ЧС «ввиду нарушения транспортного сообщения с селом Ильмовка». При этом местные жители сообщают в telegram-каналах, что 13 июня к ним якобы приезжал глава муниципального округа Константин Банцеев с заявлением, что никто дорогу чинить не будет, потому что «Примавтодор» оценил ущерб проезду в 100 миллионов, которых у местной администрации нет, и дорогу, скорее всего, вообще будут снимать с баланса муниципалитета.