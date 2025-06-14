Заповедник горит в Атырауской области

Для ликвидации пожара привлечены силы МЧС, включая воздушную технику. Вертолет МИ-8 с водосливным устройством, принадлежащий АО «Казавиаспас», произвел девять спусков воды на очаги возгорания. Общий объём сброшенной воды составил 27 тонн.
На данный момент угрозы близлежащим населённым пунктам нет. На месте происшествия развёрнут штаб, организована бесперебойная связь для оперативного обмена информацией.
Всего в тушении задействовано 82 человека личного состава, 17 единиц техники от ДЧС Атырауской области и Государственного природного резерва «Ак Жайык», а также вертолет МЧС.
По последней информации, работы по локализации и ликвидации очагов продолжаются на площади около 300 гектаров. Причины возгорания уточняются.