Заповедник горит в Атырауской области

На территории государственного природного заповедника «Ак Жайык» в 15 километрах от села Еркинкала зафиксировано масштабное возгорание камыша. По предварительным данным, огонь охватил территорию площадью около 600 гектаров, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.