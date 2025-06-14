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Гладков: Белгород атаковали украинским беспилотником, повреждена кровля дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 14 июня, сообщил об атаке украинского беспилотника на Белгород.

Как создавалась новая Россия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 14 июня, сообщил об атаке украинского беспилотника на Белгород.

— Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. Пострадавших нет, — сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) незначительно повреждена кровля многоквартирного дома. На месте происшествия работают оперативные службы.

Накануне в городе Бутурлиновка Воронежской области прогремело множество взрывов. Очевидцы сообщили, что слышали от 10 до 20 взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки. Ранее местные жители сообщали о пролетающих дронах типа «Лютый».

В этот же день в Севастополе объявлена воздушная тревога.