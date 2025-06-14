Режим беспилотной опасности ввели в Ставропольском крае

Накануне в городе Бутурлиновка Воронежской области прогремело множество взрывов. Очевидцы сообщили, что слышали от 10 до 20 взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки. Ранее местные жители сообщали о пролетающих дронах типа «Лютый».