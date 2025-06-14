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Режим беспилотной опасности ввели в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в субботу, 14 июня, объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона.

Как создавалась новая Россия

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в субботу, 14 июня, объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона.

— Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ, — написал он в своем Telegram-канале.

Власти призвали жителей следить за поступающей информацией и в случае необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на Белгород.

Накануне в городе Бутурлиновка Воронежской области прогремело множество взрывов. Очевидцы сообщили, что слышали от 10 до 20 взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки. Ранее местные жители сообщали о пролетающих дронах типа «Лютый».