Режим беспилотной опасности ввели в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в субботу, 14 июня, объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона.
— Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ, — написал он в своем Telegram-канале.
Власти призвали жителей следить за поступающей информацией и в случае необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на Белгород.
Накануне в городе Бутурлиновка Воронежской области прогремело множество взрывов. Очевидцы сообщили, что слышали от 10 до 20 взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки. Ранее местные жители сообщали о пролетающих дронах типа «Лютый».