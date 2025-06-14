Съемочную группу Бондарчука вывезут из Ирана через Азербайджан

По информации дипмиссии, в состав эвакуируемой группы входит 88 человек, включая не только россиян, но и граждан Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Все они будут вывезены в безопасное место в связи с напряжённой обстановкой в регионе.