Съемочную группу Бондарчука вывезут из Ирана через Азербайджан

В ночь на 14 июня из Ирана будет эвакуирована группа российских граждан, среди которых находятся участники съемочной команды режиссёра и продюсера Фёдора Бондарчука, а также музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского посольства в Баку.
По информации дипмиссии, в состав эвакуируемой группы входит 88 человек, включая не только россиян, но и граждан Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Все они будут вывезены в безопасное место в связи с напряжённой обстановкой в регионе.
Российское посольство подчеркнуло, что операция проходит при активной поддержке азербайджанских властей. Баку оказывает помощь в предоставлении транспорта, организации временного размещения в гостиницах и обеспечении дальнейшего возвращения эвакуированных на родину.
Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по иранской территории погибли 78 человек, а более 320 получили ранения.