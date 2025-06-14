Член сборной Ирана по падел-теннису погиб при бомбардировке Израиля

В результате израильской бомбардировки, произошедшей в пятницу, погиб Парса Мансур — член национальной сборной Ирана по падел-теннису. О трагедии сообщила Федерация тенниса Ирана в своем официальном Telegram-канале.
Согласно информации, спортсмен возвращался домой после тренировки, когда произошёл удар.
В заявлении федерации выражаются глубокие соболезнования семье погибшего, а также слова поддержки и пожелания стойкости в столь трудный момент. Организация подчеркнула, что потеря Мансура стала тяжёлым ударом для всей иранской спортивной общественности.
Парса Мансур был не только талантливым спортсменом, но и человеком, полностью преданным своему делу. Его называли восходящей звездой падел-тенниса в Иране, и он подавал большие надежды на международной арене.
Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по иранской территории погибли 78 человек, а более 320 получили ранения.