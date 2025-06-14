Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Член сборной Ирана по падел-теннису погиб при бомбардировке Израиля

Потеря Мансура стала тяжёлым ударом для всей иранской спортивной общественности.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

В результате израильской бомбардировки, произошедшей в пятницу, погиб Парса Мансур — член национальной сборной Ирана по падел-теннису. О трагедии сообщила Федерация тенниса Ирана в своем официальном Telegram-канале.

Согласно информации, спортсмен возвращался домой после тренировки, когда произошёл удар.

В заявлении федерации выражаются глубокие соболезнования семье погибшего, а также слова поддержки и пожелания стойкости в столь трудный момент. Организация подчеркнула, что потеря Мансура стала тяжёлым ударом для всей иранской спортивной общественности.

Парса Мансур был не только талантливым спортсменом, но и человеком, полностью преданным своему делу. Его называли восходящей звездой падел-тенниса в Иране, и он подавал большие надежды на международной арене.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по иранской территории погибли 78 человек, а более 320 получили ранения.