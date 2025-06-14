В Хабаровском крае опрокинулся автобус

По данным надзорного ведомства, авария произошла около 3.00 местного времени в районе 139 километра автодороги «Хабаровск-Лидога-Ванино».
«Водитель пассажирского автобуса Yutong не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В момент аварии в салоне находилось 13 работников строительной компании. Пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы», — сообщает прокуратура.
Прокуратура Нанайского района проводит проверку исполнения требований законодательства при организации пассажирских перевозок. В ходе проверки будет дана оценка, в том числе соблюдению режима труда и отдыха водителя, порядка проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров.