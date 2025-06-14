В Хабаровском крае опрокинулся автобус

«Водитель пассажирского автобуса Yutong не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В момент аварии в салоне находилось 13 работников строительной компании. Пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы», — сообщает прокуратура.