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В Хабаровском крае опрокинулся автобус

ХАБАРОВСК, 14 июн — РИА Новости. Автобус с работниками строительной компании опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

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Источник: © РИА Новости

По данным надзорного ведомства, авария произошла около 3.00 местного времени в районе 139 километра автодороги «Хабаровск-Лидога-Ванино».

«Водитель пассажирского автобуса Yutong не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В момент аварии в салоне находилось 13 работников строительной компании. Пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы», — сообщает прокуратура.

Прокуратура Нанайского района проводит проверку исполнения требований законодательства при организации пассажирских перевозок. В ходе проверки будет дана оценка, в том числе соблюдению режима труда и отдыха водителя, порядка проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров.