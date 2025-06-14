В Хабаровском крае нашли тело утонувшего мужчины

Все пожары происходили на жилых территориях, при этом в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре несколько раз разбирались с горящими мусором и вещами в подъездах и на заброшках. Ночью в региональной столице воспламенила деревянная беседка, обшитая металлом, на Школьной. Ликвидировать огонь на 10 квадратов спасатели смогли меньше чем за полчаса.