Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае нашли тело утонувшего мужчины

В Хабаровском крае за 13 июня потушили четыре возгорания и нашли тело утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Как создавалась новая Россия
Источник: Агентство «Москва»

В Хабаровском крае за 13 июня потушили четыре возгорания и нашли тело утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Все пожары происходили на жилых территориях, при этом в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре несколько раз разбирались с горящими мусором и вещами в подъездах и на заброшках. Ночью в региональной столице воспламенила деревянная беседка, обшитая металлом, на Школьной. Ликвидировать огонь на 10 квадратов спасатели смогли меньше чем за полчаса.

Во всех случаях не было пострадавших, но один житель села Некрасовка захлебнулся в воде. Сейчас выясняют детали его гибели.