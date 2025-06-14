В Хабаровском крае нашли тело утонувшего мужчины

В Хабаровском крае за 13 июня потушили четыре возгорания и нашли тело утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
Все пожары происходили на жилых территориях, при этом в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре несколько раз разбирались с горящими мусором и вещами в подъездах и на заброшках. Ночью в региональной столице воспламенила деревянная беседка, обшитая металлом, на Школьной. Ликвидировать огонь на 10 квадратов спасатели смогли меньше чем за полчаса.
Во всех случаях не было пострадавших, но один житель села Некрасовка захлебнулся в воде. Сейчас выясняют детали его гибели.