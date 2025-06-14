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На востоке Тегерана прогремели несколько взрывов

ТЕГЕРАН, 14 июн — РИА Новости. Звуки нескольких мощных взрывов были слышны на востоке иранской столицы, передает агентство Nour News.

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Источник: © РИА Новости

«На востоке Тегерана (районы Хакимие и Техранпарс) были слышны звуки нескольких мощных взрывов», — говорится в сообщении агентства.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».