В Хабаровском крае опрокинулся автобус, есть пострадавшие

Ранее в пятницу днем в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей. На 897-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись «Гранта», Scania, Renault Logan, Iveco и Hyundai. Погибли водитель Renault Logan (33 года) и трое его пассажиров, среди которых двое детей. Еще один ребенок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации ТС, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.