В Хабаровском крае опрокинулся автобус, есть пострадавшие

Автобус, перевозивший работников строительной компании, опрокинулся в Хабаровском крае; есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона в Telegram.
По информации ведомства, ДТП произошло ночью на 139-м километре автодороги «Хабаровск-Лидога-Ванино».
«Водитель автобуса Yutong не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание в кювет. В салоне находились 13 работников. Пострадавшим оказана медпомощь, часть госпитализирована», — уточняет прокуратура.
Прокуратура Нанайского района проводит проверку соблюдения законодательства при организации перевозок. В ходе нее оценят, в том числе, режим труда и отдыха водителя, а также порядок предрейсовых и послерейсовых осмотров.
Ранее в пятницу днем в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей. На 897-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись «Гранта», Scania, Renault Logan, Iveco и Hyundai. Погибли водитель Renault Logan (33 года) и трое его пассажиров, среди которых двое детей. Еще один ребенок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации ТС, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.