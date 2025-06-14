Минобороны РФ требует взыскать 13 млн рублей с РЖД

31 марта стало известно, что МО РФ подало серию исков к РЖД на общую сумму 90 млн рублей. В Арбитражном суде Москвы тогда сообщили ТАСС, что сумма исковых требований министерства по крупнейшему из поданных на тот момент к РЖД составила 34 млн 323 тыс. 707 рублей.