Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ требует взыскать 13 млн рублей с РЖД

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Российской Федерации требует взыскать 13 млн рублей по иску к РЖД. Это следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО “Российские железные дороги”. Сумма исковых требований: 13 млн 585 тыс. 110 рублей», — сообщается в документе.

В конце мая Минобороны уже требовало совокупно по серии исков с РЖД более 30 млн рублей.

31 марта стало известно, что МО РФ подало серию исков к РЖД на общую сумму 90 млн рублей. В Арбитражном суде Москвы тогда сообщили ТАСС, что сумма исковых требований министерства по крупнейшему из поданных на тот момент к РЖД составила 34 млн 323 тыс. 707 рублей.