Минобороны РФ требует взыскать 13 млн рублей с РЖД

«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО “Российские железные дороги”. Сумма исковых требований: 13 млн 585 тыс. 110 рублей», — сообщается в документе.
В конце мая Минобороны уже требовало совокупно по серии исков с РЖД более 30 млн рублей.
31 марта стало известно, что МО РФ подало серию исков к РЖД на общую сумму 90 млн рублей. В Арбитражном суде Москвы тогда сообщили ТАСС, что сумма исковых требований министерства по крупнейшему из поданных на тот момент к РЖД составила 34 млн 323 тыс. 707 рублей.