Алаудинов заявил о продвижении войск.
В городе Часов Яр только один район остается под контролем украинских войск. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«В скором времени падет Часов Яр, потому что только один участок там остается под контролем противника. Поэтому будем ждать, чтобы подразделения Минобороны России додавили этот участок, взяв полностью город», — передает ТАСС слова Алаудинова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал команду главнокомандующему ВСУ удержать Часов Яр любой ценой. Город считается стратегический важным на донецком направлении.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский приказал держать Часов Яр любой ценой.