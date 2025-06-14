В Хабаровском крае из-за опрокидывания автобуса пострадали шесть человек

На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и районной Госавтоинспекции, проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Прокуратура Хабаровского края начала расследование в отношении соблюдения норм перевозки пассажиров, включая анализ режима труда и отдыха водителя, а также корректность проведения медицинских осмотров перед рейсом и после него. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.