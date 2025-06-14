В Хабаровском крае из-за опрокидывания автобуса пострадали шесть человек

В Хабаровске произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 13 сотрудников строительной компании. По информации Госавтоинспекции Хабаровского края, в результате аварии шесть человек были доставлены в больницу с жалобами на ушибы.
Инцидент произошёл в ночь на 14 июня на 139-м километре трассы А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино.
Водитель заказного автобуса Yutong, следовавшего по маршруту из посёлка Бриакан в Хабаровск, потерял управление, в результате чего транспорт съехал в правый кювет и опрокинулся. Пострадавшие были направлены в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.
На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и районной Госавтоинспекции, проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Прокуратура Хабаровского края начала расследование в отношении соблюдения норм перевозки пассажиров, включая анализ режима труда и отдыха водителя, а также корректность проведения медицинских осмотров перед рейсом и после него. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее семь человек пострадали из-за столкновения автобуса, следовавшего по маршруту Чехов — Москва, с грузовиком на Симферопольском шоссе.