Автобус с вахтовиками перевернулся в Нанайском районе Хабаровского края

Сегодня ночью, 14 июня, в районе 139 километра федеральной автомобильной дороги «Хабаровск-Лидога-Ванино» в Нанайском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Yutong, перевозившего вахтовиков. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство выехало на обочину и перевернулось.
По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, в момент аварии в салоне находилось 13 работников строительной компании. Пострадавшим в ДТП оказана медицинская помощь. Согласно предварительным данным, четверо мужчин и две женщины госпитализированы. Погибших в ходе дорожно-транспортного происшествия нет.
— Прокуратура Нанайского района проводит проверку исполнения требований законодательства при организации пассажирских перевозок. В ходе проверки будет дана оценка, в том числе соблюдению режима труда и отдыха водителя, порядка проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров, — сообщили в ведомстве.
Напомним, что в начале июня в Хабаровске произошло ДТП с автобусом, перевозившим детей на экскурсию в зоосад из лагеря школы № 66. Водитель не справился с управлением из-за, предварительно, отказа тормозов, автобус врезался в ограждение и перевернулся. В салоне находилось 33 человека: водитель, трое взрослых сопровождающих и 29 детей в возрасте от 7 до 14 лет.