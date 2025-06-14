Автобус с вахтовиками перевернулся в Нанайском районе Хабаровского края

Напомним, что в начале июня в Хабаровске произошло ДТП с автобусом, перевозившим детей на экскурсию в зоосад из лагеря школы № 66. Водитель не справился с управлением из-за, предварительно, отказа тормозов, автобус врезался в ограждение и перевернулся. В салоне находилось 33 человека: водитель, трое взрослых сопровождающих и 29 детей в возрасте от 7 до 14 лет.