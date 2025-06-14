Автобус с вахтовиками перевернулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие. Видео

Автобус улетел в кювет около озера Гасси (архивное фото).
В Хабаровском крае автобус с 13 пассажирами перевернулся по дороге из поселка Бриакан в Хабаровск, шесть человек госпитализированы. Об этом рассказали очевидцы.
«Yutong (автобус — прим. ред.) перевозил 13 вахтовиков строительной компании по маршруту посёлок Бриакан — Хабаровск. Четверо мужчин и две женщины госпитализированы», — сообщает telegram-канал Amur Mash.
Автобус съехал в кювет вблизи озера Гасси. Водитель с опытом вождения в 25 лет потерял контроль над транспортным средством.