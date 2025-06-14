Около 10 взрывов прогремело над Невинномысском Ставропольского края

В небе над городом Невинномысск Ставропольского края прогремело не менее десяти взрывов. Об этом стало известно в субботу, 14 июня.
По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать местное химическое предприятие с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Сообщается, что жители Невинномысска около 3:20 услышали сигнал воздушной тревоги, а затем серию взрывов. В небе были видны яркие вспышки. Предположительно, в районе химического предприятия работала система противовоздушной обороны (ПВО).
В настоящий момент официальная информация о разрушениях и пострадавших отсутствует, передает Telegram-канал Shot.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в субботу, 14 июня, объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона.
Накануне в городе Бутурлиновка Воронежской области прогремело множество взрывов. Очевидцы сообщили, что слышали от 10 до 20 взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки. Ранее местные жители сообщали о пролетающих дронах типа «Лютый».