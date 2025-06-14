Иран резко ответил всем защитникам Израиля в мире

Иранские власти обосновали свое решение международным правом.
Иранские войска усилят свои атаки на Израиль и нацелятся на региональные базы любой страны, которая попытается его защитить. С таким заявлением выступил источник в правительстве республики.
«Иран оставляет за собой право — в соответствии с международным правом — решительно ответить этому режиму (Израилю — прим. URA.RU). Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями», — подчеркнул собеседник CNN.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в ночь на 13 июня, когда израильские военные в рамках операции «Ам Калави» нанесли авиационные удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. В Тегеране пообещали жесткие ответные меры, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении операции до достижения всех целей. Тель-Авив обстреляли в ночь на 14 июня. Позже в Вашингтоне заявили, что Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана в рамках ядерной сделки, пишет RT.