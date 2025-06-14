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Росавиация сообщила о временном закрытии сразу двух аэропортов в России

Аэропорты Самары и Ульяновска перестали принимать и отправлять рейсы ради обеспечения безопасности полетов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что ограничения носят временный характер.

Как создавалась новая Россия

Авиагавани временно не принимают и не отправляют самолеты ради безопасности полетов.

Аэропорты Самары и Ульяновска перестали принимать и отправлять рейсы ради обеспечения безопасности полетов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что ограничения носят временный характер.

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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Самара и Ульяновск», — рассказал Кореняко. Заявление опубликовано в его личном telegram-канале.

Этой ночью также были временно закрыты аэропорты Тамбова и Саратова. Ограничения объяснили вопросами безопасности.

Украина массово атаковала регионы России в ночь на 14 июня. Беспилотники продолжили налетать на субъекты страны с утра. Последние новости об отражении атак ВСУ на регионы РФ — в онлайн-трансляции URA.RU.