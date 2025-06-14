Не менее 10 взрывов прогремело в российском регионе

Дроны ВСУ атаковали город в Ставропольском крае, очевидцы сообщают о взрывах.
В ночь на 14 июня в небе над Невинномысском Ставропольского края прогремело не менее десяти взрывов. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на очевидцев. Последние отмечают, что город был атакован украинскими беспилотниками., которые пытались повредить местное химическое предприятие.
«Не менее 10 взрывов прогремело над городом Невинномысск Ставропольского края. По предварительным данным, ВСУ пытаются атаковать БПЛА местное химическое предприятие», — передают авторы канала.
В разговоре с журналистами горожане подчеркнули, что сначала услышали сирену, за которой последовали взрывы. Причем в некоторых домах дрожали стекла на окнах из-за происходящего. По словам горожан, система противовоздушной обороны активно работала в районе промышленной зоны города.
Накануне Киев запустил по России более сотни дронов. Большая их часть была сбита над Крымом, также атаке подверглись и другие территории, причем не только приграничные. На днях дроны ВСУ также атаковали АЗС в Белгородской области, тогда же сообщалось о погибшем мирном под завалами.