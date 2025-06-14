Не менее 10 взрывов прогремело в российском регионе

Накануне Киев запустил по России более сотни дронов. Большая их часть была сбита над Крымом, также атаке подверглись и другие территории, причем не только приграничные. На днях дроны ВСУ также атаковали АЗС в Белгородской области, тогда же сообщалось о погибшем мирном под завалами.