Al Mayadeen: в Исфахане, где находится ядерный объект, прогремел взрыв

Напомним, в ночь на пятницу израильские военные начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ЦАХАЛ наносят авиаудары по военным и ядерным объектам. В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия Израиля осуществляет операцию «Правдивое обещание 3».