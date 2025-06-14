Al Mayadeen: в Исфахане, где находится ядерный объект, прогремел взрыв

Взрыв произошёл в Исфахане в Иране, информирует Al Mayadee.
«Громкий взрыв был слышен в иранском городе Исфахан», — говорится в публикации.
В сообщении телеканала подчёркивается, что в данном населённом пункте находится ядерный объект. Речь идёт о центре по переработке урана имени бывшего президента Ирана Ибрахима Раиси.
Замгубернатора провинции Исфахан Акбар Салехи заявлял, что центр стал целью Израиля.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, в ночь на пятницу израильские военные начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ЦАХАЛ наносят авиаудары по военным и ядерным объектам. В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия Израиля осуществляет операцию «Правдивое обещание 3».
Ранее сообщалось, что Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю.