Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Mayadeen: в Исфахане, где находится ядерный объект, прогремел взрыв

Речь идёт о центре по переработке урана.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл в Исфахане в Иране, информирует Al Mayadee.

«Громкий взрыв был слышен в иранском городе Исфахан», — говорится в публикации.

В сообщении телеканала подчёркивается, что в данном населённом пункте находится ядерный объект. Речь идёт о центре по переработке урана имени бывшего президента Ирана Ибрахима Раиси.

Замгубернатора провинции Исфахан Акбар Салехи заявлял, что центр стал целью Израиля.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, в ночь на пятницу израильские военные начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ЦАХАЛ наносят авиаудары по военным и ядерным объектам. В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия Израиля осуществляет операцию «Правдивое обещание 3».

Ранее сообщалось, что Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю.