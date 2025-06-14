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Пожар на базе отдыха в Сосновке Хабаровского края ликвидирован

Произошло возгорание в деревянном строении, используемом для хранения прокатного инвентаря.

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Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 июня на территории базы отдыха в селе Сосновка произошло возгорание в деревянном строении, используемом для хранения прокатного инвентаря. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пожарные оперативно локализовали пламя. Очаги открытого горения полностью ликвидированы. Угрозы для соседних построек не возникло. В тушении участвовали 12 спасателей и три единицы техники.

Во время возгорания никто не пострадал. После тушения проводились заключительные мероприятия — пожарные проливали место возгорания.

Причины возникновения огня устанавливаются специалистами.

Спасатели оперативно справились с возгоранием, предотвратив его распространение на другие объекты базы отдыха.

Ранее в селе Малышево произошел пожар в частном доме. Горела хозяйственная постройка. На момент прибытия специалистов огонь полыхал на внешней стене и металлическом контейнере.