Пожар на базе отдыха в Сосновке Хабаровского края ликвидирован

Вечером 13 июня на территории базы отдыха в селе Сосновка произошло возгорание в деревянном строении, используемом для хранения прокатного инвентаря. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пожарные оперативно локализовали пламя. Очаги открытого горения полностью ликвидированы. Угрозы для соседних построек не возникло. В тушении участвовали 12 спасателей и три единицы техники.
Во время возгорания никто не пострадал. После тушения проводились заключительные мероприятия — пожарные проливали место возгорания.
Причины возникновения огня устанавливаются специалистами.
Спасатели оперативно справились с возгоранием, предотвратив его распространение на другие объекты базы отдыха.
Ранее в селе Малышево произошел пожар в частном доме. Горела хозяйственная постройка. На момент прибытия специалистов огонь полыхал на внешней стене и металлическом контейнере.