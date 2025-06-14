Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцам Алаудинова вручили госнаграды. Видео

Военнослужащим батальона «Хохла» спецназа «Ахмат», которые находятся под руководством генерала-лейтенанта Апти Алаудинова, вручили государственные награды на передовой в Белгородской области. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как создавалась новая Россия

Бойцы батальона «Ахмат» получили награды.

Военнослужащим батальона «Хохла» спецназа «Ахмат», которые находятся под руководством генерала-лейтенанта Апти Алаудинова, вручили государственные награды на передовой в Белгородской области. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСамый молодой генерал в России: кто такой Апти Алаудинов и что он рассказал о раненом «Аиде».

«Бойцам батальона “Хохла” спецназа “Ахмат” вручили госнаграды» — передает РИА Новости. Сам батальон находится в составе группировки «Север».

Ранее Алаудинов сообщил о преимуществе российских сил на границе с Сумской областью. По его словам, подразделения ВСУ методично вытесняются с занимаемых позиций, передает «Ридус».