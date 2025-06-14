Бойцам Алаудинова вручили госнаграды. Видео

Бойцы батальона «Ахмат» получили награды.
Военнослужащим батальона «Хохла» спецназа «Ахмат», которые находятся под руководством генерала-лейтенанта Апти Алаудинова, вручили государственные награды на передовой в Белгородской области. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
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«Бойцам батальона “Хохла” спецназа “Ахмат” вручили госнаграды» — передает РИА Новости. Сам батальон находится в составе группировки «Север».
Ранее Алаудинов сообщил о преимуществе российских сил на границе с Сумской областью. По его словам, подразделения ВСУ методично вытесняются с занимаемых позиций, передает «Ридус».