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Автобус с 13 вахтовиками перевернулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие

В Нанайском районе Хабаровского края опрокинулся автобус, перевозивший вахтовых рабочих. В результате ДТП шесть человек получили травмы, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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«14 июня в 03:10 в районе 139 км федеральной автодороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино водитель автобуса YUTONG ZK6122H9 не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием», — говорится в официальном сообщении.

В момент аварии в салоне находились 13 работников строительной компании, следовавших из посёлка Бриакан в Хабаровск. Одна из пострадавших была госпитализирована после осмотра медиками. Остальным госпитализация не потребовалась.

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку по факту ДТП. Особое внимание будет уделено соблюдению режима труда и отдыха водителя, а также проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров.

6 июня в Хабаровском крае произошёл аналогичный инцидент — перевернулся автобус с детьми. В результате происшествия за медицинской помощью обратились 22 человека. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние 14 человек оценивается как средней тяжести.