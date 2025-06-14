Автобус с 13 вахтовиками перевернулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие

«14 июня в 03:10 в районе 139 км федеральной автодороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино водитель автобуса YUTONG ZK6122H9 не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием», — говорится в официальном сообщении.