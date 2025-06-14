Появилось видео мощнейшей атаки на Иран

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана «Ам Калави» («Народ как лев»). В ходе нее Тель-Авив атаковал иранские ядерные объекты, в частности ьзаводы по обогащению урана. Причем в США предполагают, что Израиль будет продолжать наносить удары по противнику на протяжении как минимум двух недель. В свою очередь Тегеран начал свою спецоперацию против Израиля под названием «Истинное обещание — 3». Над мечетью Джамкаран в священном городе Кум в Иране вывесили красный флаг мести. Президент России Владимир Путин выступил миротворцем после атаки Израиля на Иран.