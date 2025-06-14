Появилось видео мощнейшей атаки на Иран

В городе Исфахан (Иран) прогремел громкий взрыв.
В городе Исфахан, где находится один из ключевых ядерных объектов Ирана, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местные источники.
"В городе Исфахан, где расположен один из ядерных объектов Ирана, прогремел громкий взрыв. Об этом сообщает Al Mayadeen. На видео видно, как в небе пролетают ракеты, а затем раздаются взрывы.
Исфахан расположен примерно в 340 километрах к югу от Тегерана и считается одним из крупнейших промышленных центров страны. В городе функционирует завод по обогащению урана, который находится под контролем Международного агентства по атомной энергии.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана «Ам Калави» («Народ как лев»). В ходе нее Тель-Авив атаковал иранские ядерные объекты, в частности ьзаводы по обогащению урана. Причем в США предполагают, что Израиль будет продолжать наносить удары по противнику на протяжении как минимум двух недель. В свою очередь Тегеран начал свою спецоперацию против Израиля под названием «Истинное обещание — 3». Над мечетью Джамкаран в священном городе Кум в Иране вывесили красный флаг мести. Президент России Владимир Путин выступил миротворцем после атаки Израиля на Иран.