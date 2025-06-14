Алматинец торговал экстази за криптовалюту

Как выяснилось, с февраля 2025 года задержанный работал курьером на один из теневых интернет-магазинов, получая оплату в криптовалюте. В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания, а полицейские продолжают мероприятия по выявлению каналов поставки, установлению кураторов и других участников преступной схемы.