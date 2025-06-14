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Владимиров: Системы ПВО сбили беспилотники над Невинномысском, есть пострадавший

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в субботу, 14 июня, сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по вражеским беспилотникам (БПЛА). Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска.

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в субботу, 14 июня, сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по вражеским беспилотникам (БПЛА). Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска.

— По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска, — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

По оперативным данным, один человек пострадал и ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы, проводится обследование территории.

Ранее стало известно, что в небе над городом Невинномысск Ставропольского края прогремело не менее десяти взрывов. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать местное химическое предприятие с помощью БПЛА.

Также Владимиров в субботу, 14 июня, объявил о введении режима беспилотной опасности на территории региона.