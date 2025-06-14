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Бывший вице-губернатор Приморья останется под стражей

Виктора Мясника подозревают в мошенничестве в Забайкалье.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

Защита бывшего вице-губернатора Приморья Виктора Мясника, арестованного в Забайкалье, не стала оспаривать его решение о его заключении под стражу. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда Забайкальского края.

Виктор Мясник был арестован по подозрению в мошенничестве. Крупного акционера ПАО «ТГК-14», которое снабжает светом и теплом Забайкалье и Бурятию, подозревают в необоснованном завышении тарифов.

Мясника задержали в Москве и этапировали в Читу. По ходатайству следствия 31 мая его поместили в СИЗО на 2 месяца, при необходимости этот срок может быть продлён.

Защита арестованного вместе с Мясником члена совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева пыталась обжаловать в суде избранную для него меру пресечения. Адвокаты называют «выводы следствия о завышении тарифов голословными». Однако суд с их доводами не согласился и оставил Люльчева под стражей.

Виктор Мясник занимал должность вице-губернатора Приморского края в правительстве Сергея Дарькина. Ранее он руководил компанией, которая стала правопреемником «Дальэнерго» — ОАО «ДЭК».

После отставки из администрации Приморья Виктор Чеславович сосредоточился на собственных проектах в области энергетики.