Бывший вице-губернатор Приморья останется под стражей

Защита бывшего вице-губернатора Приморья Виктора Мясника, арестованного в Забайкалье, не стала оспаривать его решение о его заключении под стражу. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда Забайкальского края.
Виктор Мясник был арестован по подозрению в мошенничестве. Крупного акционера ПАО «ТГК-14», которое снабжает светом и теплом Забайкалье и Бурятию, подозревают в необоснованном завышении тарифов.
Мясника задержали в Москве и этапировали в Читу. По ходатайству следствия 31 мая его поместили в СИЗО на 2 месяца, при необходимости этот срок может быть продлён.
Защита арестованного вместе с Мясником члена совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева пыталась обжаловать в суде избранную для него меру пресечения. Адвокаты называют «выводы следствия о завышении тарифов голословными». Однако суд с их доводами не согласился и оставил Люльчева под стражей.
Виктор Мясник занимал должность вице-губернатора Приморского края в правительстве Сергея Дарькина. Ранее он руководил компанией, которая стала правопреемником «Дальэнерго» — ОАО «ДЭК».
После отставки из администрации Приморья Виктор Чеславович сосредоточился на собственных проектах в области энергетики.