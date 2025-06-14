Во Владивостоке водитель перевернул ретро «Москвич» и скрылся с места ДТП

Перевернутый голубой «Москвич» с заметной ржавчиной заснял на видео один из очевидцев. Рядом не было хозяина авто, тот, как считают комментаторы на просторах интернета, скрылся с места аварии. Только вот есть ли вообще владелец у машины? Об этом «Комсомолка» узнала у Павла, жителя Владивостока.