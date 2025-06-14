Во Владивостоке водитель перевернул ретро «Москвич» и скрылся с места ДТП

Утром 14 июня в соцсетях появилось видео, на котором старенький «Москвич» лежит перевернутый прямо на проезжей части в районе улицы Камской во Владивостоке. Виновник этого зрелища скрылся. Есть ли у ретро-автомобиля хозяин вообще — неизвестно. Источник, близкий к ситуации, рассказал редакции, что машина заброшенная, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Перевернутый голубой «Москвич» с заметной ржавчиной заснял на видео один из очевидцев. Рядом не было хозяина авто, тот, как считают комментаторы на просторах интернета, скрылся с места аварии. Только вот есть ли вообще владелец у машины? Об этом «Комсомолка» узнала у Павла, жителя Владивостока.
Мужчина с 2007 года работает в компании городских автоперевозок. Он рассказал, что неоднократно проезжал остановку «Днепровская АЗС» и видел этот «Москвич» на заправке, разграбленный и не на ходу, на лобовом стекле даже были предупреждения об этом. Следы от бумаги можно увидеть на видео.
«Видимо, чья-то шалость. А, может, кто-то решил освободить парковочное место», — думает Павел.
Недавно мы писали, что в жутком ДТП в Приморье погибли два человека. Виновник трагической аварии был лишен водительских прав.