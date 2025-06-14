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В Шелеховском районе водитель «Мазды» погиб в ДТП, еще трое пострадали

Водитель «Мазды» врезалась в фуру при обгоне и вылетела на встречку под внедорожник.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелеховском районе вечером 13 июня на 18-м километре трассы Р-255 «Сибирь» легковушка, грузовик и внедорожник сошлись в смертельном ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции и прокуратуре Иркутской области, водитель «Мазды Демио» не справилась с обгоном фуры «Скания Актрос». Женщина не выдержала дистанцию, чиркнула по грузовику, после чего её выбросило на встречку — прямиком под капот «Рендж Ровера».

— В результате произошедшего 55-летняя водитель «Мазды» погибла на месте ДТП, трем ее пассажирам, в том числе двум несовершеннолетним 14 и 17 лет, потребовалась помощь медиков, — поделились правоохранители.

Сейчас организована проверка. А прокуратура контролирует ее ход и результаты. При необходимости надзорное ведомство примет меры реагирования.