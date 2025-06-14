В Шелеховском районе водитель «Мазды» погиб в ДТП, еще трое пострадали

В Шелеховском районе вечером 13 июня на 18-м километре трассы Р-255 «Сибирь» легковушка, грузовик и внедорожник сошлись в смертельном ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции и прокуратуре Иркутской области, водитель «Мазды Демио» не справилась с обгоном фуры «Скания Актрос». Женщина не выдержала дистанцию, чиркнула по грузовику, после чего её выбросило на встречку — прямиком под капот «Рендж Ровера».