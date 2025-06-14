Губернатор Ставропольского края сообщил о разрушениях после атаки БПЛА

ПВО сбило беспилотники в Ставропольском крае.
Системы ПВО отработали по вражеским беспилотникам в районе Невинномысска. В результате падения обломков в промзоне зафиксированы разрушения, сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Он также добавил, что есть один пострадавший.
На месте происшествия работают экстренные службы. Сейчас проводится полное обследование территории для оценки ущерба, добавляет губернатор.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июня над Невинномысском зафиксировали около десяти взрывов. По данным очевидцев, атака украинских БПЛА была направлена на химическое предприятие города.