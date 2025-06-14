В Невинномысске из-за падения обломков БПЛА пострадал человек

Падение обломков БПЛА зафиксировано в промзоне Невинномысска Ставропольского края, есть пострадавший, ему оказывается помощь, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
По его словам, падение обломков произошло в Невинномысске после работы ПВО по вражеским беспилотникам.
Ранее опасность атак беспилотников объявлена в Республике Татарстан. Временные ограничения на работу аэропортов введены в Ульяновске и Самаре. Также для обеспечения безопасности приостановил работу аэропорт Саратова.
Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что дрон ВСУ атаковал Белгород. Как уточнил губернатор, в результате инцидента пострадавших нет, однако сброшенное с БПЛА взрывное устройство незначительно повредило кровлю одного из многоквартирных домов. Ранее сообщалось, что трое человек пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области. Украинские войска нанесли удары по населенным пунктам Новая Таловжанка и Маломихайловка. Двое пострадавших были госпитализированы.
Вооруженные формирования Украины регулярно обстреливают регионы России, как приграничные, так и тыловые, с использованием беспилотников, ракет и реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.