Еще один промышленный объект РФ оказался под угрозой украинских беспилотников

«Сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска», — уточнил губернатор в своем telegram-канале. Он добавил, что по итогу пострадавших в результате атаки нет, как и повреждений. На месте работают оперативные службы.