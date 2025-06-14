Еще один промышленный объект РФ оказался под угрозой украинских беспилотников

Дрон ВСУ атаковал Самарскую область, сообщил глава региона.
Украинский дрон попытался атаковать предприятие Новокуйбышевска в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Дрон был успешно подавлен силами противовоздушной обороны. Причем незадолго до этого сообщалось об атаке на химический завод в Ставропольском крае.
«Сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска», — уточнил губернатор в своем telegram-канале. Он добавил, что по итогу пострадавших в результате атаки нет, как и повреждений. На месте работают оперативные службы.
В ночь на 14 июня аналогичный инцидент произошел в Белгороде, где дрон сбросил взрывное устройство на жилой дом, не причинив серьезного ущерба и жертв. Также очевидцы сообщали о взрывах над Невинномысском Ставропольского края. По словам гражданских, ВСУ пытались атаковать химический завод в городе.