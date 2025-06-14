В Новокуйбышевске ВСУ атаковали промпредприятие

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что дрон ВСУ атаковал Белгород. Как уточнил губернатор, в результате инцидента пострадавших нет, однако сброшенное с БПЛА взрывное устройство незначительно повредило кровлю одного из многоквартирных домов. Ранее сообщалось, что трое человек пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области. Украинские войска нанесли удары по населенным пунктам Новая Таловжанка и Маломихайловка. Двое пострадавших были госпитализированы.