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ВСУ попытались атаковать БПЛА промпредприятие в Новокуйбышевске

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами одно из промышленных предприятий в городе Новокуйбышевске, говорится в сообщении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Повреждения также не зафиксированы.

«Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Федорищев в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате удара FPV-дрона Вооружённых сил Украины пострадали шесть мирных жителей.