ВСУ попытались атаковать БПЛА промпредприятие в Новокуйбышевске

Вооружённые силы Украины попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами одно из промышленных предприятий в городе Новокуйбышевске, говорится в сообщении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Повреждения также не зафиксированы.
«Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Федорищев в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате удара FPV-дрона Вооружённых сил Украины пострадали шесть мирных жителей.