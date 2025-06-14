Израиль, обостривший конфликт с Ираном, пожаловался на ответный удар

Армия Израиля сетует на огромные разрешения от ответных атак Ирана.
Материальный ущерб, нанесенный Израилю в результате удара со стороны Ирана, оценивается как значительный. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), комментируя ответные удары Тегерана. Там же отметили, что несмотря на огромный материальный ущерб количество пострадавших остается небольшим.
«Число пострадавших сравнительно небольшое, все нетяжелые, с учетом огромных разрушений», — приводит ЦАХАЛ слова командующего округом Тель-Авива в своем telegram-канале. По информации израильских военных, после нанесенного Ираном удара командование тыла развернуло дополнительные силы в нескольких регионах страны.
Ответный удар Ирана последовал после того, как в ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли массированные удары по ядерным и военным объектам на территории Ирана, что привело к разрушениям и жертвам среди военных и гражданских. В ответ Тегеран привел в боевую готовность свои вооруженные силы и пообещал принять ответные меры, а Израиль объявил режим чрезвычайного положения.