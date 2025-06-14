Израиль, обостривший конфликт с Ираном, пожаловался на ответный удар

Ответный удар Ирана последовал после того, как в ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли массированные удары по ядерным и военным объектам на территории Ирана, что привело к разрушениям и жертвам среди военных и гражданских. В ответ Тегеран привел в боевую готовность свои вооруженные силы и пообещал принять ответные меры, а Израиль объявил режим чрезвычайного положения.