Иран обещает месть любой стране, «Железный купол» пробили ракеты: что известно к утру о конфликте в Израиле

Иран и Израиль направили друг на друга десятки ракет.
Вечером в пятницу, 13 июня, Иран осуществил запуск свыше 150 баллистических ракет по территории Израиля. Этот удар стал ответом на реализованную Тель-Авивом операцию под названием «Ам Калави». В свою очередь, Израиль подорвал несколько заводов по обогащению урана, при этом устранив ряд высокопоставленных военных Тегерана. О последних деталях противостояния двух стран — в материале URA.RU.
Как Израиль встретил атаку.
Иран нанес удары по более чем 150 целям на территории Израиля, включая военные базы и объекты военно-промышленного комплекса. Атаки осуществлялись поэтапно и включали как минимум три волны. Были поражены авиабазы, где находились истребители F-35, F-16 и F-15, а также заправочные и транспортные самолеты. Ракетные удары были нанесены, в том числе, по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, пробив «Железный купол» (тактическую систему ПРО). Помимо этого, атаке подверглись военные центры и ключевые объекты оборонной промышленности Израиля.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль столкнулся с ударами сотен ракет ночью: самые яркие кадры с упавшими снарядами. Видео.
После двух волн атак число пострадавших в Израиле превысило 60 человек. Большинство получили легкие травмы.
Иран столкнулся с ответными ударами.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана «Ам Калави» («Народ как лев»). В ходе нее Тель-Авив атаковал иранские ядерные объекты, в частности завод по обогащению урана в городе Исфахане, там прогремел мощный взрыв. Надземная часть иранского производственного предприятия в Натанзе, где также обогащался уран, была уничтожена вместе с электроинфраструктурой завода.
В Иране был убит командующий спецподразделением «Кудс» Исмаил Каани. Он возглавлял элитное подразделение после гибели генерала Касема Сулеймани. В результате атак были ликвидированы ряд высокопоставленных иранских военных, среди которых более шести специалистов в области ядерных исследований.
Иран счел агрессию Израиля фактическим объявлением войны. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
Иран обещает отомстить любой стране.
Вооруженные силы Ирана намерены усилить атаки на Израиль. Тегеран пригрозил нанести удары по ближневосточным базам любой страны любой страны, которая окажет поддержку Израилю.
Иран пообещал оказать жесткий отпор тем, кто будет помогать ИзраилюФото: Роман Наумов © URA.RU.
Таким образом Иран рассматривает любые попытки вмешательства со стороны третьих государств как повод для расширения зоны военных действий. Исламская республика готова оперативно реагировать на угрозы и планирует использовать все доступные средства для защиты своих национальных интересов.