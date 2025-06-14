Иран обещает месть любой стране, «Железный купол» пробили ракеты: что известно к утру о конфликте в Израиле

Иран нанес удары по более чем 150 целям на территории Израиля, включая военные базы и объекты военно-промышленного комплекса. Атаки осуществлялись поэтапно и включали как минимум три волны. Были поражены авиабазы, где находились истребители F-35, F-16 и F-15, а также заправочные и транспортные самолеты. Ракетные удары были нанесены, в том числе, по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, пробив «Железный купол» (тактическую систему ПРО). Помимо этого, атаке подверглись военные центры и ключевые объекты оборонной промышленности Израиля.