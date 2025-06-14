Жена возможного участника атаки БПЛА работала в студии тату

«Да, эта женщина работала в офисе, где делают тату. Потом о том, что произошло, что она сбежала, мы узнали из новостей — видели по телевидению ее фотографии с мужем. Их офис и вчера был закрыт», — рассказала собеседница агентства, добавив, что не так давно туда приезжали правоохранительные органы.