Жена возможного участника атаки БПЛА работала в студии тату

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн — РИА Новости. Жена возможного участника атаки дронов на Иркутскую область Артема Тимофеева Екатерина* работала в студии тату в центре Челябинска, помещение под которую сама же и арендовала, сейчас студия закрыта, выяснил корреспондент РИА Новости.
Студия тату «Мастерская 9099» находится в центре Челябинска, в офисном здании на 5 этаже. На странице студии в соцсети «ВКонтакте» указывается, что мастерская здесь начала работу в конце 2023 года, в числе мастеров — Екатерина Тимофеева*. Там же размещены фотографии ее работ.
Сама студия сейчас закрыта, но корреспонденту агентства удалось пообщаться с сотрудниками соседних помещений.
«Да, эта женщина работала в офисе, где делают тату. Потом о том, что произошло, что она сбежала, мы узнали из новостей — видели по телевидению ее фотографии с мужем. Их офис и вчера был закрыт», — рассказала собеседница агентства, добавив, что не так давно туда приезжали правоохранительные органы.
Охранник офисного здания тоже узнал Тимофееву* по фотографиям. Он рассказал РИА Новости, что девушка была владелицей студии, офис арендовала и работала там с напарницами. Он добавил, что студия обычно работала допоздна — до 22.00.
В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев*. Это многоквартирный жилой дом, построенном в 2019 году. Он арендовал там квартиру на 17 этаже.
Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области 1 июня.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.
Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.