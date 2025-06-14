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В Невинномысске из-за падения обломков беспилотника пострадал человек

Обломки беспилотников ВСУ упали в промзоне.

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Источник: АиФ

В промзоне Невинномысска зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, говорится в сообщении губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Он уточнил, что пострадал один человек. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

«По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь. На месте работают оперативные службы. Проводится обследование территории», — написал Владимиров в Telegram.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.