В Невинномысске из-за падения обломков беспилотника пострадал человек

В промзоне Невинномысска зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, говорится в сообщении губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
Он уточнил, что пострадал один человек. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
«По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь. На месте работают оперативные службы. Проводится обследование территории», — написал Владимиров в Telegram.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.