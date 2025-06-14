В Невинномысске из-за падения обломков беспилотника пострадал человек

«По вражеским беспилотникам отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь. На месте работают оперативные службы. Проводится обследование территории», — написал Владимиров в Telegram.