Работу аэропорта Курумоч ограничили 14 июня

Работу аэропортов Курумоч и Баратаевка Самарской и Ульяновской областей в субботу, 14 июня 2025 года, временно ограничили. Это сделали по соображениям безопасности. В частности, ограничения ввели на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.