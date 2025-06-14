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Работу аэропорта Курумоч ограничили 14 июня

Работу аэропортов Самарской и Ульяновской областей ограничили из соображений безопасности.

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Источник: Комсомольская правда

Работу аэропортов Курумоч и Баратаевка Самарской и Ульяновской областей в субботу, 14 июня 2025 года, временно ограничили. Это сделали по соображениям безопасности. В частности, ограничения ввели на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка)», — говорится в сообщении.

Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки беспилотника одного из предприятий Новокуйбышевска. Пострадавших и разрушений нет.